Prozess zum Missbrauchsfall Wermelskirchen „Man muss uns aus dem Verkehr ziehen“

Der Zeuge schwärmt in Saal 7 des Kölner Landgerichts geradezu von einem Wiedersehen mit dem Angeklagten Marcus R. im Jahr 2017 nach mehr als zehn Jahren Funkstille: „Wir konnten da anknüpfen, wo wir vor einigen Jahren aufgehört hatten“, sagt Klaus K. Was nach Freundschaft klingt, war das ungute Aufeinandertreffen zweier Gleichgesinnter mit dem einzigen Ziel, Kinder sexuell zu missbrauchen, massenhaft Bilder- und Videomaterial zu tauschen und sich in ihren Fantasien gemeinsam hochzuschaukeln. Klaus K. kommt am Dienstag begleitet von Justizwachtmeistern ins Gericht. Der 39-Jährige sitzt gerade eine mehrjährige Haftstrafe ab, weil er unter anderem einen 14-jährigen Jungen schwer sexuell missbraucht hat – allein, aber auch zusammen mit Marcus R.