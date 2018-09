Köln: Recep Tayyip Erdogan kommt am 29. September

Polizei bestätigt : Erdogan kommt am 29. September nach Köln

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Foto: REUTERS/Umit Bektas

Köln Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt im Rahmen seines anstehenden Staatsbesuchs auch nach Köln - das hat jetzt die Polizei bestätigt. Der Besuch ist für den 29. September geplant.

Erdogans Köln-Besuch werde am 29. September stattfinden, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Freitag der Deutschen Presse-Agentur dpa. Bereits am Mittwoch hatte unsere Redaktion berichtet, dass der türkische Präsident bei seinen deutschen Gastgebern den Wunsch angemeldet hat, am dritten Tag seiner Deutschland-Visite einen Abstecher nach Köln zu machen, um dort die neue Moschee in Ehrenfeld zu besuchen. Eine Sprecherin der Stadt hatte am Mittwoch noch betont, für einen Besuch Erdogans liege keine Anfrage vor.

Zum Programm des Präsidenten in Köln könne man noch nichts sagen, hieß es jetzt. Der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob sagte, er werde alles tun, um die Sicherheit des Staatsgastes und der Menschen zu gewährleisten. Ein Planungsstab sei eingerichtet. Eine der Hauptaufgaben werde die Verkehrslage sein.

Erdogan kommt am 28. und 29. September nach Deutschland. Früheren türkischen Angaben zufolge will er sich zweimal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) treffen: zu einem Arbeitsessen am 28. September und zu einem weiteren Gespräch am 29. September. Außerdem sind ein Staatsbankett und ein Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geplant.

Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin hatte in der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass der türkische Staatschef daneben aber auch Deutschtürken zum Gespräch treffen wolle. „Wir arbeiten noch daran, einen Veranstaltungsort zu finden“, hatte Kalin gesagt. Als mögliche Optionen nannte er Köln und Berlin.

Auftritte Erdogans in Deutschland hatten in der Vergangenheit heftige Proteste hervorgerufen. Vor dem Verfassungsreferendum im vergangenen Jahr gab es erbitterten Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland. In der Folge untersagte das Auswärtige Amt generell solche Auftritte ausländischer Politiker vor Wahlen oder Abstimmungen. Da in der Türkei derzeit aber keine Wahlen anstehen, könnten lediglich örtliche Behörden einen Erdogan-Auftritt aus Sicherheitsgründen untersagen.

(mba/dpa)