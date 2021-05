Wieder nicht in Istanbul : UEFA verlegt Finale der Champions League nach Porto

Wieder nicht in Istanbul

Finalort der Champions League: Das Stadion in Porto. Foto: AP/Luis Vieira

Porto Wieder hat Istanbul das Nachsehen: Wegen der Corona-Pandemie wird das Endspiel der Fußball-Champions-League erneut nach Portugal verlegt.

Das Endspiel der Champions League wird erneut nicht wie geplant in der türkischen Metropole Istanbul stattfinden. Stattdessen hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag das portugiesische Porto als neuen Austragungsort für das am 29. Mai vorgesehene Duell zwischen den englischen Klubs Manchester City und FC Chelsea präsentiert.