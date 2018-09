NRW zahlt Ausbildung von Krankengymnasten, Logopäden und Masseuren

Düsseldorf Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt bei Ergotherapeuten, Krankengymnasten oder Logopäden 70 Prozent der Ausbildungskosten. Experten loben das.

Die Gebühren für die Ausbildungskosten in den nichtakademischen Gesundheitsberufen werden in NRW künftig weitgehend vom Staat finanziert. Bislang mussten Krankengymnasten, Logopäden, Masseure, medizinische Bademeister und Pharmazeutisch-Technische Assistenten (PTA) ihre Ausbildungskosten selbst tragen.

Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte unserer Redaktion: „Wir müssen dafür sorgen, dass wir in unserer alternden Gesellschaft auch genügend Nachwuchs in den nichtakademischen Gesundheitsberufen haben. Um diese Berufe attraktiver zu machen, wollen wir rückwirkend ab 1. September 70 Prozent des Schulgeldes bei diesen Berufen übernehmen.“

Derzeit beträgt das durchschnittliche Schulgeld für einen Ergotherapeuten rund 400 Euro pro Monat. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Ein angehender Physiotherapeut zahlt im Schnitt 415 Euro im Monat, ein angehender Logopäde sogar rund 640 Euro im Monat. Laumann begründete den Vorstoß gegenüber unserer Redaktion so: „Damit will ich ein ungerechtes System beenden. Derzeit bezahlt der Staat dem Apotheker das Studium, der später in der Regel deutlich mehr verdient als seine Angestellten, die ihre Ausbildung selbst bezahlen müssen.“ Von der neuen Regelung sollen etwa 7000 Menschen profitieren, die jährlich in NRW eine entsprechende Ausbildung durchlaufen.