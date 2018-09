Höxter-Prozess: Angelika W. hält Schlusswort - Nebenkläger verlassen den Saal

Paderborn Im Mordprozess um das Horrorhaus von Höxter haben Nebenkläger aus Protest gegen das ausführliche letzte Wort der angeklagten Angelika W. den Saal verlassen. Sie beschrieb sich nach wie vor als Opfer ihres Partners Wilfried W., der mit ihr auf der Anklagebank sitzt.

Nach rund 90 Minuten verließen die drei Anwälte der Nebenkläger und die Mutter einer in Höxter ums Leben gekommenen Frau die Verhandlung. „Nichts Neues“, sagte die Mutter beim Gang aus dem Saal. Eine Entschuldigung oder ein Wort des Bedauerns in Richtung der Opfer-Vertreter sagte Angelika W. in den ersten Stunden ihres letzten Wortes nicht.