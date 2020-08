Vögel, Igel, Katzen und Co. : So helfen Sie Tieren während der Hitze

So helfen Sie Tieren während der Hitze

Vögel, Igel, Katzen und Co.

Düsseldorf Auch Haustiere leiden unter Hitzeperioden. Für sie gilt wie für ihre Halter: Wasser, Wasser, Wasser - in jeglicher Form. Und auch viele Tiere und Insekten im Garten sind dankbar für Tränken.

Die meisten Vögel nehmen gerne hin und wieder ein Bad. Um bei Papagei, Wellensittich & Co. aber zusätzlich für Abkühlung zu sorgen, könne mit einer Sprühflasche feiner Wassernebel in den Käfig gesprüht werden. Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass der Vogel selbst entscheiden kann, ob er nass werden möchte oder nicht, so die Tierfreunde.