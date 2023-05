Eröffnung in Delhoven Dormagen hat nun eine Waschanlage für Hunde

Delhoven · Eine Selbstbedienungs-Waschanlage für Hunde steht nun auf dem Rewe-Parkplatz in Delhoven – die erste in der Stadt. Was es damit auf sich hat und wie sie funktioniert.

17.05.2023, 14:10 Uhr

Kathi und Peter Schreiber führen mit ihrem Labrador Sam ihre neue Hundewaschanlage auf dem Rewe-Parkplatz vor. Foto: Wolfgang Walter

Von Kira Bayer

Shampoonieren, brausen, föhnen: wo früher einmal der Bankautomat der Sparkasse auf dem Rewe-Parkplatz in Delhoven stand, dürfen sich insbesondere Hundefreunde nun über ein ganz besonders Angebot freuen, denn erstmalig gibt es im gesamten Stadtgebiet nun einen Waschanlage – für Vierbeiner.