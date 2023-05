Das können die Gründe sein Warum sterben die jungen Meisen in meinem Nistkasten?

Die Altvögel suchen im Umfeld des Nistkastens nach Raupen, Larven und Würmern. Werden in den umliegenden Gärten Giftstoffe eingesetzt, nehmen die Vögel diese auf und geben sie über das Futter an ihre Brut weiter. Während erwachsene Vögel eine Vergiftung in vielen Fällen überleben, kann sie für Jungtiere tödlich sein. Besonders fatal sind hierbei Insektizide, die zur Bekämpfung von Buchsbaumzünslern oder Eichenprozessionsspinnern eingesetzt werden. Auch Schädlingsbekämpfungsmittel gegen Zecken und Flöhe, die über Tierhaare aufgenommen werden, können zum Tod der Meisen führen.