Tier aus dem Kreis Lippe Polizistin entdeckt Ausreißer-Schildkröte nach außergewöhnlicher Reise

Am Montagmittag machte eine Polizistin auf dem Rückweg von einer Radfahrausbildung in Lügde eine ungewöhnliche Entdeckung: Auf dem Radweg am Schieder Stausee saß einsam und verlassen eine kleine Schildkröte. Dass es sich hierbei um einen Ausreißer handeln musste, wurde schnell klar. Auf dem Panzer befand sich nämlich ein Aufkleber, welcher mit Straße und Handynummer versehen war. Leider war das Handy jedoch aus, so dass niemand direkt informiert werden konnte.