Rüttenscheid : Tausende Menschen in Essen wegen zwei Blindgängern evakuiert

Tausende Menschen in Essen wegen zwei Blindgängern evakuiert

Essen Unter einem Sportplatz und unter einem Schulhof in Essen-Rüttenscheid wurden zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Vor der Entschärfung müssen Tausende ihre Wohnungen verlassen.

In Essen sind am Dienstag zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Zehn- und Fünf-Zentner-Bomben sollen noch vor Ort entschärft werden, wie die Feuerwehr Essen mitteilte. Da die Bomben im dicht besiedelten Stadtteil Rüttenscheid gefunden wurden, müssten 9200 Menschen ihre Häuser verlassen. Darunter seien auch die Bewohner von drei Altenheimen. 17 Menschen, die sich gerade in Quarantäne befinden, wurden separat untergebracht und versorgt.