Mehrere Verletzte bei Brand in Nümbrecht : Polizei vermutet Brandstiftung in Pflegeheim

Nümbrecht In der Nacht zu Dienstag hat es in einem Alten- und Pflegeheim in Nümbrecht gebrannt. Ersten Ermittlungen zufolge soll das Feuer im Zimmer eines 34-jährigen Bewohners mit geistiger Behinderung ausgebrochen sein.

Nach einem Brand in einem Alten- und Pflegeheim in Nümbrecht (Oberbergischer Kreis) geht die Polizei weiterhin von einer Brandstiftung aus. Fest stehe nach ersten Brandermittlungen, dass das Feuer in der Nacht zum Dienstag im Zimmer eines 34 Jahre alten Bewohners mit geistiger Behinderung ausgebrochen sei. Es gibt keine Hinweise auf eine technische Ursache“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag.

Bei dem Brand hatte sich erheblicher Rauch entwickelt. Drei Menschen erlitten eine schwere Rauchgasvergiftung, darunter eine 92-jährige Frau und eine Pflegerin. Ein Bewohner wurde mit schweren Brandverletzungen in eine Kölner Fachklinik geflogen. Insgesamt erlitten 17 Bewohner zudem leichte Verletzungen.

(bora/dpa)