Entschärfung in der Nacht : 250-Kilo-Bombe bei Bauarbeiten in Dortmund entdeckt

Eine entschärfte 250-Kilo-Bombe (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Update Dortmund Aufregung am Montagabend: Bei Bauarbeiten in Dortmund ist eine 250-Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Blindgänger wurde tief in der Nacht entschärft.

In Dortmund ist eine am Montag bei Bauarbeiten entdeckte 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Blindgänger wurde am Dienstagmorgen gegen 01:45 Uhr erfolgreich unschädlich gemacht, wie die Stadt Dortmund mitteilte. Alle aufgrund des Bombenfundes verhängten Sicherheitsvorkehrungen rings um den Fundort wurden wieder aufgehoben.

Am Montagabend war eine Evakuierungsaktion für rund 3000 Menschen organisiert worden. Wer nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnte, bekam eine Notunterkunft im Fritz-Henßler-Berufskolleg bereitgestellt. In der Nacht machten 312 Menschen davon Gebrauch, wie die Stadt Dortmund auf Twitter mitteilte. Rettungskräfte hatten zudem Krankentransporte organisiert.

(peng/felt/dpa)