Decken eingestürzt : Eschweilerin für vier Stunden in Gebäude eingeklemmt

Eschweilerin für vier Stunden in Gebäude eingeklemmt

Eschweiler In Eschweiler sind am späten Dienstagabend mehrere Geschossdecken eines Gebäudes eingesackt. Eine 67-jährige Hausbewohnerin wurde eingeklemmt. Die Ursache des Einsturzes ist noch unklar.

I Wie ein Sprecher der Polizei Aachen am frühen Mittwochmorgen mitteilte, hätten Zeugen gesagt, es habe einen Knall gegeben. Demnach wisse man derzeit nicht, ob es tatsächlich eine Explosion in dem Haus gegeben habe.

Das Gebäude befinde sich nach Angaben des Sprechers in einem Stadtteil, in dem im Zuge der Flutkatastrophe im Juli der Fluss Inde übergetreten war. Mögliche Ursache für den Einsturz wäre also auch eine Spätfolge der Hochwasserschäden, sagte der Polizeisprecher.