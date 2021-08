Tatverdächtige in Minden und Porta Westfalica festgenommen : Polizei entdeckt Cannabisplantagen mit fast 1500 Pflanzen

Minden Weil eine Polizeistreife in Porta Westfalica zufällig Cannabisgeruch bemerkte, durchsuchte sie ein Einfamilienhaus – und fand eine professionelle Cannabisplantage auf zwei Etagen vor. Die Ermittlungen führten die Beamten auch nach Minden.

In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei zwei professionell betriebene Drogenplantagen mit insgesamt fast 1500 Cannabispflanzen ausgehoben. Bei Hausdurchsuchungen in Porta Westfalica und Minden beschlagnahmten die Ermittler allein 33 Kilogramm abgeerntete Pflanzen, wie die Polizei in Minden-Lübbecke am Dienstag mitteilte. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen.