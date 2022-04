Entschärfung in Mönchengladbach : 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe in Rheydt gefunden

Update Mönchengladbach Die Entschärfung der 2,5-Zentner schweren Bombe soll noch am heutigen Mittwoch, 27. April, gegen 21.30 Uhr erfolgen. Was zu dem Fund bekannt ist und was Anwohner jetzt wissen müssen.

Im November 2021 hatte es bereits zwei Bombenfunde an der Eisenbahnstraße gegeben. Am Samstag, 13. November 2021, wurde eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft, die am Abend zuvor an der Eisenbahnstraße gefunden wurde. Dabei dauerte die Evakuierung aber unnötig lange, weil Menschen sich schlicht Kostenpflichtiger Inhalt weigerten, den Evakuierungsmaßnahmen nachzukommen. Keine zwei Wochen später, am Freitag, 26. November 2021, musste erneut ein Blindgänger – ebenfalls aus dem Zweiten Weltkrieg und ebenfalls etwa 250 Kilogramm schwer – entschärft werden. Auch diese Bombe wurde auf dem Bahngelände an der Eisenbahnstraße in Rheydt entdeckt – bei Gleisbauarbeiten. Um 22.30 Uhr gab der Kampfmittelbeseitigungsdienst Entwarnung. Auch dabei kam es zu Verzögerungen, weil Menschen sich weigerten, das Sperrgebiet zu verlassen.