Entwarnung für Bürger : Keine Bombe in Wissel gefunden

Kalkar-Wissel Die Sorge war groß, letztlich aber unbegründet: Bei den Sondierungsbohrungen auf dem Gelände an der Kemnadestraße in Wissel wurden keine gefährlichen Sprengsätze festgestellt.

Vom Kampfmittelräumdienst informiert, hatte die Bezirskregierung der Stadt Kalkar am Mittwochmorgen mitteilen können, dass alles in Ordnung sei, keine Bomben vorhanden seien und die Umgebung natürlich auch nicht evakuiert werden müsse. Wissels Grundschüler hatten am Dienstag und Mittwoch schulfrei, da die Schule im 250-Meter-Radius zum mutmaßlichen Blindgänger-Fundort liegt und für eine Entschärfung in jedem Fall hätte geräumt werden müssen.