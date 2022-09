Krawalle bei FC-Spiel in Nizza : Kölner Polizei sucht Zeugen aus dem Stadion

Krawalle bei FC-Spiel in Nizza

Fans laufen mit Pyrotechnik über eine Tribüne im Stadion in Nizza. Foto: dpa

Köln Nach den Fußball-Ausschreitungen in Nizza hat die Kölner Polizei eine Ermittlungsgruppe gegründet. Über ein Hinweisportal können Zeugen Bilder und Videos hochladen. Kölns Polizeipräsident äußerte sich entsetzt.

Nach den Ausschreitungen vor dem Europapokal-Spiel des 1. FC Köln beim OGC Nizza hat die Kölner Polizei noch am Donnerstagabend eine „Besondere Aufbauorganisation“ (BAO) eingerichtet und eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet, um die Beteiligung von Kölner Gewalttätern an den Vorgängen im Stadion Allianz Riviera zu untersuchen. Eine BAO wird immer dann gebildet, wenn komplexe Ermittlungen notwendig werden, etwa nach einem Terroranschlag oder in einem Entführungsfall.