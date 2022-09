Versuchter Überfall in Dortmund : Seniorin vertreibt Räuber mit Regenschirm

Versuchter Überfall in Dortmund

Dortmund Zwei Jugendliche sollen die 82-Jährige mit einer Softair-Pistole bedroht haben. Die Frau habe sich allerdings lautstark gewehrt und mit ihrem Schirm zum Schlag ausgeholt.

Mit ihrem erhobenen Regenschirm hat sich in Dortmund eine Seniorin gegen einen Raub gewehrt. Nach ersten Erkenntnissen war die 82-Jährige mit ihrem Rollator unterwegs, als zwei Jugendliche hinter ihr auftauchten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einer der beiden bedrohte sie demnach mit einer Softair-Pistole und forderte ihre Wertsachen. Die Frau habe sich bei dem Vorfall am Donnerstag allerdings lautstark gewehrt und mit ihrem Schirm zum Schlag ausgeholt, woraufhin die beiden jungen Männer geflohen seien.