Königlicher Besuch in NRW : Als die Queen nach Nordrhein-Westfalen kam

Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr) 9 Bilder Besuche der Queen in NRW

Düsseldorf Die britische Monarchin konnte auf 70 Jahre Regentschaft und Reisen in die ganze Welt zurückblicken. Wir erinnern uns an ihre Besuche in Nordrhein-Westfalen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat nach dem Tod von Queen Elizabeth II. seine Trauer ausgedrückt und an ihre Verbindung mit dem bevölkerungsreichsten Bundesland erinnert. Bei ihren Besuchen in NRW zwischen 1965 und 2004 habe sie die Herzen der Nordrhein-Westfalen berührt.

Die Landesregierung hat für Freitag, 9. September, Trauerbeflaggung angeordnet. Die Flaggen an den öffentlichen Gebäuden werden an diesem Tag auf halbmast gesetzt.

Foto: dpa/John Macdougall Infos Die Queen in Deutschland – besondere Momente im Rückblick

Auch soll im Parlamentsgebäude in Düsseldorf ein Kondolenzbuch ausgelegt werden, in dem Bürgerinnen und Bürger ihre Trauer bekunden können.

Die britische Königin war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland gestorben, wie der Palast mitteilte.

(albu mit dpa)