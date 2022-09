Köln-Trainer von Randale geschockt : „Nackte Gewalt“ wird Baumgart „lange begleiten“

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln hat sich als direkter Augenzeuge der Randale vor dem Conference-League-Spiel beim OGC Nizza geschockt gezeigt. Was er vor dem Anpfiff erlebt habe, sei „nackte Gewalt“ gewesen.

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln hat sich am Tag nach den schweren Krawallen in Nizza stark mitgenommen gezeigt. „Ich halte mich nicht für den ängstlichsten Menschen“, sagte der 50-Jährige am Freitagmittag am Kölner Geißbockheim: „Aber ich glaube, ich brauche eine ganze Weile, um das zu verarbeiten. Das wird mich lange begleiten.“