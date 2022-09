Heizkosten sparen im Winter : Bochumer Ökonom will Deutsche mit Thermounterwäsche ausstatten

Bochumer Ökonom will Deutsche mit Thermounterwäsche ausstatten

Interview Kostenexplosion und Inflation: Vielen Menschen graut es vor dem Herbst. Ein Professor der Ruhr-Universität Bochum bringt nun eine Idee ins Spiel, um die Energiekosten zu Hause drastisch zu senken: Thermounterwäsche.

Graham Weale ist Professor für Energiewirtschaft am Zentrum für Umweltmanagement, Ressourcen und Energie an der Ruhr-Universität Bochum . Der 69-Jährige hat eine Idee, wie jeder Haushalt jede Menge Energiekosten einsparen könnte: durch das Tragen von Thermounterwäsche.

Herr Professor Weale, was steckt hinter Ihrer Idee?

Graham Weale Die Regierung hat zu Recht gesagt, dass man dringend Energie, insbesondere Gas, sparen muss. Die Politiker haben aber wenig dazu gesagt, wie das möglich sein könnte. Im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten: Dass man sein Leben mit gleicher Energiemenge fortsetzt, was zu großen Schulden führen würde. Oder dass die Menschen in ihren Wohnungen sitzen und frieren, weil sie nicht mehr heizen. Oder aber, und das ist meine Idee: Die Menschen tragen Thermounterwäsche. Es ist ja nicht möglich, innerhalb kurzer Zeit die Gebäude besser zu isolieren. Man kann aber die Menschen besser isolieren – mit der wärmenden Unterwäsche.

Kliniken in NRW am Limit

Kliniken in NRW am Limit : Hohe Energiekosten und viele Corona-Patienten

So einfach können Sie Heizkosten sparen

Für Umwelt und Geldbeutel : So einfach können Sie Heizkosten sparen

Weale Ja, es mag seltsam klingen, aber die Wahrheit ist doch: Deutschland befindet sich in einer gewaltigen Krise und jeder muss kreativ sein und seinen Beitrag leisten. Als Ökonom fällt mir nichts Einfacheres ein als die Verwendung von Thermounterwäsche. Wenn die Regierung die Menschen mit Thermounterwäsche ausstattet, bringt das ökonomisch mehr, als ihnen einfach Geld in die Hand zu drücken. Durch das Tragen der wärmenden Wäsche kann man die Heiztemperatur in der Wohnung von 22 auf 18 Grad senken. Bei einem typischen Vier-Personen-Haushalt lassen sich allein dadurch 1500 Euro pro Jahr einsparen. Für zwei Garnituren Thermounterwäsche muss man etwa 60 Euro investieren. Das Verhältnis zwischen Nutzen und Wert könnte nicht besser sein.