So reagieren Fahrgäste auf die neuen Regeln Maskenpflicht im NRW-Nahverkehr entfällt – „Ich zieh das Ding weiter auf“

In einer Straßenbahn der Linie 709 zum Düsseldorfer Hauptbahnhof trägt am Mittag nur eine junge Frau noch eine Maske. „Ich habe mich jetzt so daran gewöhnt“, sagt sie. „Und ich werde sie auch weiterhin in der Bahn aufsetzen“, fügt sie hinzu. Dann steigt noch ein älterer Mann an einer Haltestelle hinzu, ebenfalls mit Maske. „Ich wusste gar nicht, dass man jetzt wieder ohne fahren darf“, sagt er und blickt sich in der Straßenbahn um. Dann zieht auch er die Maske ab. „Was soll es auch“, sagt er und setzt sich. Auf der Rückfahrt vom Hauptbahnhof derselben Linie hat niemand in der Straßenbahn noch eine Maske auf. „Endlich ist das Kapitel abgeschlossen“, sagt ein Mann in der Bahn.