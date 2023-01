Kriminalität in der Innenstadt Tempo 30 auf der Kö soll Sicherheit erhöhen

Düsseldorf · In der Zwischenbilanz für das Projekt „Sicherheit in der Innenstadt“ tauchen neue Ansätze auf. So wird etwa auch ein Glasverbot geprüft. Was zudem geplant und umgesetzt wird.

31.01.2023, 18:53 Uhr

Bei einer Kontrolle auf dem Corneliusplatz schauen sich die Einsatzkräfte der Polizei einen roten Sportwagen sehr genau an. Foto: Gerhard Berger

Von Alexander Esch und Verena Kensbock