Geständnis bei Prozess Mann aus NRW bringt Kleinanleger um Millionen

So soll er vorgetäuscht haben, eine neue Stromspartechnologie zu vertreiben und dafür zahlreiche Kunden zu haben. In einem anderen Komplex ging es um den angeblichen Aufbau einer Metzgereikette in mehreren Bundesländern. In Augsburg hatte er unter seinem eigenen Namen ein angebliches Bankhaus gegründet, für das er Teilhaber suchte. Das Bankhaus warb damit, in Nordamerika in die Aufzucht und Vermarktung von Bisons zu investieren. Die Staatsanwälte haben die Vorwürfe in der Anklageschrift auf mehr als 180 Seiten aufgelistet.