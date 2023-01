Strukturwandel nach Lützerath Mehr Umweltschutz, weniger Industrie – Bündnis fordert Umdenken fürs Revier

Einen Kurswechsel durch die schwarz-grünen Landesregierung sehen die Akteure nicht kommen, betonten sie. Es werde heute so geplant wie früher. „Wie wir damit auf einen Pfad als klimaneutrale Industrieregion bis 2045 kommen sollen, ist mir bisher rätselhaft“, so Dirk Jansen. In einem Zehn-Punkte-Plan fordert das Bündnis jetzt unter anderem die Umsetzung des Prinzips der Kreislaufwirtschaft, mehr Flächen, die in der Regionalplanung für den Schutz von Ökosystemen vorgesehen sein sollen, Klimaneutralität als Leitlinie des ganzen Strukturwandels und mehr Bürgerbeteiligung: Ideen aus der Bürgerschaft sollten besser aufgegriffen werden.