Eklat um freien WDR-Mitarbeiter Intendant Tom Buhrow mit Brandbrief wegen Hetze konfrontiert

Mit einigen Mitgliedern seines Rundfunkrates hat Tom Buhrow zurzeit Ärger. Denn die CDU-Mitglieder haben einen mehrseitigen Brandbrief an den WDR-Intendanten geschrieben. Darüber berichtet das Magazin „Focus Online“, das den Brief nach eigenen Angaben vorliegen hat. Die Verfasser machen dem Sender schwerwiegende Vorwürfe und stellen mehrere Forderungen an den Intendanten.