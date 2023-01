Prozess zum Missbrauchsfall Wermelskirchen Umfeld von Marcus R. – „Es war für uns alle ein Schock“

Als ein Sondereinsatzkommando Marcus R. im Dezember 2021 in seinem Haus in Wermelskirchen festnahm, zerbrach das Leben seiner Frau nach und nach in tausend Teile. Anfangs wusste sie noch nicht, was genau ihrem Mann vorgeworfen wird, wie er selbst am Dienstag beim Prozess im Kölner Landgericht erzählt. Sie beantwortete seine Briefe aus der Untersuchungshaft und er verstand ihre Antworten so, dass sie zu ihm hält. „Das hat sich verändert, seit sie alle Anklagepunkte kennt“, sagt der 45-Jährige.