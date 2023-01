Prozess zum Missbrauchsfall Wermelskirchen „Die Chats erzählen eine ganz andere Geschichte“

So zurückhaltend Marcus R. in den Chats mit anderen Pädokriminellen war, was die Preisgabe persönlicher Lebensumstände anging, so leichtfertig beging er seine Taten. Der Mann, der nach Feierabend als Babysitter jobbte, um in Kontakt mit kleinen Kindern zu kommen, missbrauchte in einem Fall einen kleinen Jungen, während dessen Mutter zu Hause war. Er hätte sie über die Holztreppe rechtzeitig nach oben kommen hören, antwortet er am Montag dem Vorsitzenden Richter Christoph Kaufmann auf Nachfrage. In den Chats hingegen schrieb er nur unter einem Alias-Namen und gab einen falschen Wohnort an. Seine Chat-Partner waren da oft wesentlich offener, wie an diesem Prozesstag deutlich wurde.