Das Festtagsfernsehen 2023 Helene Fischer, Tom Cruise und Pumuckl

Mitteleuropäische Filmklassiker: Das Erste zeigt den deutsch-tschechischen Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ an Heiligabend um 13.15 Uhr (und am 25.12. um 09.40 Uhr). Auch einige Dritte zeigen den Kultfilm, der dieses Jahr 50 wurde. Allein an den drei Feiertagen ist er sieben Mal im linearen TV programmiert. Am späten Heiligabend (21.45 Uhr) kommt der bald 80 Jahre alte Klassiker „Die Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann in der ARD. „Sissi“ (Romy Schneider) verliebt sich in Kaiser Franz Joseph (Karlheinz Böhm) im ARD-Nachmittagsprogramm. Teil 1 kommt am 25. Dezember ab 16.35 Uhr (Teil 2, „Sissi - die junge Kaiserin“, ab 18.15 Uhr). Der dritte Teil („Schicksalsjahre einer Kaiserin“) läuft am 26. Dezember (18.15 Uhr).