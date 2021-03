Feuerwehr Dortmund : Bettlägerige Frau bei Brand durchs Fenster gerettet

Dortmund Eine bettlägerige Frau haben Feuerwehrleute bei einem Wohnungsbrand in Dortmund durch ein Fenster gerettet. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte zudem eine bewusstlose Katze.

Bis die Rettungskräfte vor Ort waren, sei die Frau am Montag von einem Polizisten am Fenster der Erdgeschosswohnung betreut worden, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Zuvor hatten Angehörige der Hausbewohner bereits den Mann der bettlägerigen Frau vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Unter Atemschutz drang die Feuerwehr bis in das Schlafzimmer vor, legte die Frau auf eine Trage und trug sie durch ein Fenster ins Freie. Sie kam anschließend ins Krankenhaus.