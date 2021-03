Keine Einfuhrerlaubnis : Polizei befreit Hundewelpen aus Transporter in Marl

Polizei befreit Hundewelpen aus Transporter in Marl

Drei der fünf Hundewelpen sitzen in einer Transportbox Foto: Polizei Recklinghausen

Marl Fünf wenige Wochen alte Hundewelpen hat die Polizei in Marl aus dem Kleintransporter eines 32 Jahre alten Mannes befreit. Die Tiere waren nicht gut versorgt. Zeugen hatten ein Winseln aus dem Wagen gehört und die Polizei alarmiert.

Die Tiere waren in zwei Transportboxen aus Plastik untergebracht, über denen eine Decke lag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Boxen standen demnach zwischen nicht richtig gesicherten Möbeln, Werkzeugkisten, Autoreifen und Benzinkanistern. Die Welpen hatten laut Polizei in den Boxen kein Wasser, diese seien zudem mit Essensresten und Fäkalienrückständen verdreckt gewesen.