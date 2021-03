Kostenpflichtiger Inhalt: Kirschblüte und Narzissenwiesen : Wie sich Bonn und die Eifel auf den Besucheransturm in der Pandemie vorbereiten

Bonn / Hellenthal In wenigen Tagen stehen in der Bonner Altstadt die Zierkirschen in voller Blüte, in der Eifel ziehen die Narzissenwiesen im Frühjahr jede Menge Menschen an. Parkplätze und Zugänge bleiben zunächst offen – Bonn und Hellenthal appellieren aber an die Vernunft der Besucher.