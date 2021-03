Kleine Forscher : Das sind die Sieger der Evonik-Kinderuni

Düsseldorf Wochenlang haben sie experimentiert, geformt, geklebt, gebaut, gebastelt – jetzt stehen die Sieger der neunten Evonik-Kinderuni fest. Die Jury hatte die Qual der Wahl, denn unter den über 700 Teilnehmern waren lauter kreative Köpfe.

Über 700 Teilnehmer, ein ganzes Zimmer voller Kunstwerke – und jetzt 50 Preisträger: Auch im Corona-Jahr kann sich die Bilanz der Evonik-Kinderuni sehen lassen. Bereits zum neunten Mal erfreute sich das bewährte Kreativ-Konzept für kleine Forscher größter Beliebtheit. Über Wochen hatten Kindergartengruppen und Grundschulklassen die „Rheinische Post“ ins Haus bekommen. Jeden Tag gab es darin ein spannendes Experiment zum Nachmachen. Unter Anleitung von RP-Maskottchen, Zeutungsmonster Kruschel, gingen die Mädchen und Jungen vielen spannenden Fragen auf den Grund. Da ging es etwa um wasserscheues Speiseöl, Eiswürfel zum Angeln oder die Frage wie Butter den Geschmack verändert. Bei vielen Forschern weckte das die Lust, kreativ zu sein. So bastelten sie passend zu den Wissensthemen die tollsten Dinge – Forscherhäuser, Zeitschriften, Videos, Experimentierkästen und natürlich so manches Coronavirus aus Zeitungspapier und Pappe entstanden dabei. Die Fantasie jedenfalls hat Sars-CoV-2 nicht ausgebremst. Am Ende musste sich die Jury durch einen ganzen Raum voller toller Einfälle wühlen. Unter den rund 100 eingesandten Bastelarbeiten hatten Chefredakteur Moritz Döbler und Andreas Fischer, Chief Innovation Officer von Evonik, die Qual der Wahl.