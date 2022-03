Nach Klagen von Studierenden : Ruhr-Uni Bochum distanziert sich „ausdrücklich“ vom Kopftuchverbot an Uni-Klinik

Bochum Die Ruhr-Universität Bochum unterstützt seine Studierenden beim Kampf gegen Diskriminierung und ein allgemeines Kopftuchverbot an den Krankenhäusern der St. Elisabeth Gruppe. Die Position der „Katholischen Kliniken Rhein-Ruhr“ stehe „nicht im Einklang mit den Werten der RUB“.

Auslöser der harschen Reaktion der Uni-Leitung waren Medienberichte über Klagen von Medizin-Studierenden. Sie hatten in einem Schreiben an die Chefärztinnen und Chefärzte moniert, dass an den SEG-Einrichtungen Frauen, die ein Kopftuch tragen wollen, diskriminiert würden. Das beträfe auch Studentinnen, Praktikantinnen oder angehende Ärztinnen im Praktischen Jahr, die nach ihrem Studium an den Klinken keine Berufsperspektive sähen. In einem Fall hatte eine 24-Jährige, die nicht an der Uni studiert, ein Ergotherapie-Praktikum an einem der Krankenhäuser abbrechen müssen, weil sie während der Dienstzeit ein Kopftuch getragen hatte.