Unterschriftenaktion in Düsseldorf : Beschäftigte der Uniklinik fordern Entlastung

Der Eingang der Uniklinik an der Moorenstraße. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Am Dienstag übergaben die Beschäftigten dem Klinikvorstand und den zuständigen Politikern mehr als 1200 Unterschriften für einen Tarifvertrag Entlastung. Es droht sonst ein Streik – trotz Pandemie und Ukraine-Krieg.

Von Anna-Marie Pohle

Spätestens seit der Corona-Pandemie haben sich die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten in Krankenhäusern weiter erschwert. Dagegen möchte sich das Arbeitspersonal des Universitätsklinikums (UKD) nun wehren. Am Dienstag übergaben die Beschäftigten dem Klinikvorstand und den zuständigen Politikern auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene mehr als 1200 Unterschriften für einen Tarifvertrag Entlastung. „Mit diesen Unterschriften-Listen dokumentieren die Beschäftigten, die in vielen überlasteten Bereichen des Klinikums arbeiten, dass sie nicht mehr bereit sind, die katastrophale Belastungssituation hinzunehmen“, sagt Martina Wagner, Gesundheits- und Krankenpflegerin in der zentralen Notaufnahme im UKD.

Am 19. Januar beschlossen rund 700 Beschäftigte der sechs Unikliniken in NRW ein 100-Tage-Ultimatum, das am 1. Mai endet. Innerhalb dieser Zeit solle ein Tarifvertrag zur Entlastung beschlossen werden, der Mindestpersonalausstattungen für alle Bereiche der Unikliniken festlegt und angemessene Belastungsausgleiche vorsehen soll. „Wir haben mit dieser Petition uns selbst und dem Klinikvorstand und den politisch Verantwortlichen versprochen, dass wir es nicht hinnehmen, dass das 100-Tage-Ultimatum ausläuft, ohne dass es einen Tarifvertrag Entlastung an den Unikliniken NRW gibt“, sagt Wagner. Sollte nach den 100 Tagen kein Tarifvertrag beschlossen sein, droht der Arbeitskampf. Der Vorstand zeigte sich verständnisvoll gegenüber den Forderungen, aber betonte auch die Verantwortung bei der Politik. „Hier wird ganz spezifisch für die Pflege und für die anderen Berufe in den Kliniken protestiert. Das ist erstmal richtig. Der Ball liegt aber ganz klar bei der Politik“, sagte UKD-Vorstandsvorsitzender Frank Schneider. Außerdem sei ein Streik in der momentanen Lage besorgniserregend. „Unter den Bedingungen mit Covid und der Ukraine müssen wir schauen, dass wir Streiks abwenden. Man kann für schnelle Entlastung sein, aber wer behandelt dann die Patienten?“, sagt Schneider. Die Gewerkschaftssekretärin Ina Oberländer fand dazu klare Worte: „Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Wenn die Kollegen weiterhin zurückstecken, wird die Arbeitssituation nicht besser.“