Tieralarm in Düsseldorf : Eine Giraffe röntgt jetzt kleine Patienten an der Uniklinik

Eine Giraffe röntgt jetzt kleine Patienten an der Uniklinik

Tieralarm in Düsseldorf

Düsseldorf Das neue mobile Gerät an der Uniklinik Düsseldorf soll Kindern die Angst vor der Röntgenuntersuchung nehmen. An der Klinik ist man „schockverliebt“. Das Gerät kann aber nicht nur für entzückte Blicke sorgen.

Wenn die Giraffe über den Flur der Kinderklinik der Uniklinik geschoben wird, sorgt sie bei Kindern für neugierige Blicke – und weg ist die Angst vor der Röntgenuntersuchung, weil man schlimm auf den Kopf oder einen anderen Körperteil gestürzt war und das jetzt medizinisch abgeklärt werden soll. Und genau darum geht es, dass an der Klinik nun ein Röntgengerät der Firma Siemens zum Einsatz kommt, das als Giraffe lackiert wurde.

„Wir sind absolut schockverliebt. Was für ein laaaaaaaaaaaaanger Hals!“, schreibt die Uniklinik auf ihrem Facebook-Konto und teilt dort gleich mehrere Fotos von dem neuen Untersuchungsgerät. Dieses sei mit den Patientenakten verbunden und man könne die Bildgebung direkt am Patientenbett durchführen. „Dank des Giraffenaufdrucks wird bei den Kindern spielerisch die Angst vor dem medizinischen Vorgang reduziert“, heißt es dort weiter.

Das neue Gerät hat aber nicht nur ein freundliches Aussehen: Es verfügt über einen Monitor direkt am Gerät, auf denen die Röntgenbilder kurz nach der Aufnahme zu sehen sind, hat eine reduzierte Strahlung (für Röntgenaufnahmen bei Kindern gibt es strenge Richtlinien) und ist mobil. Kann das Kind zum Beispiel aufgrund seines kritischen Zustandes nicht in die Radiologie gebracht werden, kommt das Röntgengerät eben zum kleinen Patienten. Und wertvolle Zeit kann so auch gespart werden.