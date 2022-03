Interview Ayla Çelik : „Die soziale Spaltung ist die offene Wunde unseres Bildungssystems“

Ayla Çelik ist die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW in Nordrhein-Westfalen. Die GEW hat Wahl-Prüfsteine festgelegt, an denen sich eine neue Landesregierung ihrer Meinung nach messen lassen muss. Foto: Alena Wischolek

Düsseldorf Nach zwei Pandemie-Jahren könne man nicht einfach zur schulischen Normalität übergehen, sagt die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW. Das Schulsystem sei weder zukunftsfähig noch krisenfest. Von der nächsten Landesregierung fordert sie mehr Geld und Personal für die Schulen und ein besseres Corona-Management.

Wie ist derzeit aus ihrer Sicht die Corona-Situation an den Schulen?

Çelik Im Grundschul- wie im Kita-Bereich gehen die Inzidenzen durch die Decke. Dass an den Grundschulen die Testungen jetzt in die Verantwortung der Eltern übergeben worden sind, ist zwar eine Arbeitsentlastung für die Kollegen – gleichzeitig wissen sie aber nicht, wer tatsächlich getestet ankommt und wer nicht. Diese Vorgehensweise ergibt sich aus fehlenden Ressourcen und ist letztendlich eine Bankrotterklärung, was die Teststrategie betrifft. Grundsätzlich beobachten wir seit zwei Jahren ein Bildungssystem, das weder zukunftsfähig noch krisenfest ist.

Info Werdegang Ayla Çelik ist 53 Jahre alt, ab 2019 war sie stellvertretende Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, noch bis 2020 war sie als Lehrerin tätig. Im Juli 2021 hat sie den Landesvorsitz der Gewerkschaft übernommen. Erfahrung Çelik hat 20 Jahre lang als Lehrerin an der Hauptschule, dann der Realschule und zuletzt der Gesamtschule gearbeitet. Ihre studierten Fächer sind Deutsch und Biologie. Langjährig war sie zugleich für die Bezirksregierung in der Schulentwicklungsberatung tätig.

Wie blicken Sie dann auf eine mögliche Sommer- oder Herbstwelle?

Çelik Wenn die Maskenpflicht losgelöst von den Inzidenzen aufgehoben wird ohne gleichzeitig zum Beispiel Luftfilter anzuschaffen, sehen wir da Probleme. Schon 2020 hat es an langfristigen Strategien gefehlt. So wie an transparenter Kommunikation und an Leitlinien, die den Schulen vor Ort zwar Handlungsempfehlungen vorgeben, ihnen aber flexible Optionen für ihre Bedingungen vor Ort lassen. Konkret brauchen wir eine Entschlackung der Lehrpläne, weniger Prüfungen und, dass Schulen sich selbst Personal nach ihrem Bedarf suchen können. Nach zwei Pandemie-Schuljahren können wir nicht einfach zur schulischen Normalität übergehen.

Die GEW hat Wahlprüfsteine entworfen, an denen sich Ihrer Meinung nach die nächste Landesregierung messen lassen muss. Was konkret fordern Sie, um langfristige Pandemie-Folgen für Kinder abzufedern, beispielsweise Lernrückstände?

Çelik Die Schulen brauchen Ressourcen. NRW belegt im Länderranking den letzten Platz bei den Pro-Kopf-Investitionen pro Schüler. Wir müssten für jedes Kind 1000 Euro drauflegen, um wenigstens im Bundesdurchschnitt zu liegen. Auch beim Betreuungsschlüssel – bei der Lehrer-Schüler-Relation – liegen wir laut Bildungsmonitor 2021 auf dem letzten Platz für das duale Ausbildungssystem und Hochschulen. Schüler tatsächlich individuell zu fördern war vor Corona schon nicht möglich, nach Corona hat die soziale Schieflage noch zugenommen: Diejenigen, die abgehängt waren, sind jetzt noch abgehängter. Das sozioökonomische Umfeld der Kinder bestimmt den Bildungserfolg. Die soziale Spaltung ist die offene Wunde unseres Bildungssystems. Und die richtige Medizin in Form auskömmlicher Finanzierung wird verweigert.

Auch die Kommunen fordern ein grundsätzlich anderes System der Schulfinanzierung. Was schwebt Ihnen vor?

Çelik Ein schulscharfer Sozialindex muss her. Das ist zwar von der schwarz-gelben Landesregierung eingeführt worden – aber es sind keine zusätzlichen Ressourcen freigemacht worden. Die zu geringen vorhandenen Ressourcen werden einfach umverteilt. Das ist eine Umverteilung des Mangels. Wenn nur 30 Schulen in ganz NRW bei dem Sozialindex in den letzten beiden Stufen sind, und davon wiederum nur neun die gleichen zusätzlichen Ressourcen bekommen wie die Talentschulen, dann muss man sich doch fragen: Welchen Effekt hat der Sozialindex? Das ist eine Mogelpackung.

Sie fordern auch Mindeststandards für die Ganztagsbetreuung an Grundschulen, auf die es 2026 einen Rechtsanspruch geben soll.

Çelik Es muss festgelegt werden, dass ausreichend Fachkräfte und Schulsozialarbeiterinnen da sind. Und dann soll es nicht nur Betreuung geben, sondern Bildungsangebote. Dafür müssen Standards gesetzt werden, damit es nicht so ist, dass die sozialräumliche Lage der Schule mitbestimmt, welche Angebote möglich sind. Das ist nämlich im Moment der Fall.

Schulministerin Yvonne Gebauer hat ein Positionspapier dazu vorgelegt, wie sie dem Lehrermangel begegnen will: ein „Pakt“ mit den Hochschulen für mehr Studienplätze, leichterer Zugang und Quereinstieg ins Studium. Wie sehen sie das?

Çelik Es ist gut, Studienkapazitäten zu schaffen. Es ist auch gut, wenn der NC aufgehoben werden sollte. Dafür müssen den Hochschulen dann aber auch die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Was die Schulministerin nicht anregt, ist, dass Lehrkräfte an Grundschulen und Sekundarstufe II gleich bezahlt werden sollen.

Çelik Egal, welche Parteien am 15. Mai gewählt werden: Es ist zwingend notwendig, in der Bildungspolitik einen Kurswechsel vorzunehmen. Und dazu gehört gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit.

Sind die Anforderungen für Oberstufenunterricht nicht aber tatsächlich höher als für Grundschulunterricht?

Çelik Die Anforderungen sind natürlich unterschiedlich. Aber die Frage ist doch: Welche Wertigkeit wollen wir dem Beruf gesellschaftlich beimessen? Ist eine unterschiedliche Bezahlung gerechtfertigt, obwohl alle Lehrämter im Studium bei der Semesterzahl gleichgesetzt wurden? Warum wird Lehrerinnen trotzdem unterschiedliche Wertigkeit zugesprochen, je nachdem, an welcher Schulform sie unterrichten?

Die GEW hat sich dem Verdi-Streik an Kitas angeschlossen. Warum haben Sie so früh, direkt nach dem Start der Tarifverhandlungen, schon zum schärfsten Schwert gegriffen: dem Streik, der Familien natürlich belastet?

Çelik Wir haben uns da nach unsere Schwestergewerkschaft Verdi ausgerichtet, die in den Verhandlungen sitzt. Die Entscheidung war sicher eine Folge des Verhaltens, das die Arbeitgeber bei den letzten Verhandlungen für den öffentlichen Dienst gezeigt haben: Da gab es eine totale Blockade-Haltung. Und sie hatte auch damit zu tun, dass die Arbeitgeber sich bei der ersten Verhandlungsrunde überhaupt nicht bewegt haben und das Gefühl vermittelt haben, dass sie in den vorhandenen Krisen – Corona, der Krieg – an Bildung sparen wollen.

Wie läuft es derzeit an den Schulen mit der Aufnahme von Geflüchteten?