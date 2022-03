Medienbericht : Lkw-Fahrer wollen offenbar am Mittwoch NRW-Autobahnen blockieren

Lkw-Fahrer wollen offenbar am Mittwoch NRW-Autobahnen blockieren

Düsseldorf Aus Protest gegen die Rekordpreise für Benzin und Diesel wollen Lastwagen-Fahrer offenbar am Mittwoch Autobahnen in ganz NRW blockieren und damit ein großes Verkehrschaos auslösen.

Das berichtet der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Dienstagabend. Dem WDR-Bericht zufolge plant Gerd Fischer, ein Spediteur aus Bergisch Gladbach, die Aktion. Demnach sollen rund 50 Lastwagen am Mittwoch gegen 14 Uhr auf Autobahnen in NRW anhalten. Ziel seien die A1, A3, A4 und A61, wird Fischer zitiert. Vier bis fünf Stunden lang solle dann dort nichts mehr gehen.