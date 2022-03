Ein Abend voller Tipps in Düsseldorf : Studierende legen Nachtschicht zum Retten ihrer Hausarbeiten ein

Düsseldorf Bei der „Langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten“ am 3. März gibt es Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten, zur Selbstmotivation und zum Zeitmanagement. Auch das Zitieren steht auf dem Programm, ein Thema, das bei einigen Studierenden mit Angst behaftet sei.

Viele Studierende kennen das: Eigentlich wollte man schon viel weiter sein mit seiner Hausarbeit oder Bachelor-Arbeit, müsste es auch, weil der Abgabetermin näher rückt. Doch irgendwie kommt man nicht voran – und der Frust wird größer. „Wir bekommen es häufig mit, dass es für Studierende nicht so leicht ist, Schreibprojekte zu Ende zu bringen“, sagt Christine Wilhelm. Sie ist Dezernentin an der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf (ULB), wo man unter anderem Digital- und Informationskompetenz vermittelt. Mit der „Langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten“ will man Studierenden – gemeinsam mit der Studienberatung der Heine-Uni – viele Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten geben.

Die Nachfrage nach dem virtuellen Angebot am 3. März, 17 bis 22.30 Uhr, sei deutlich höher als in Vor-Pandemie-Zeiten, sagt Wilhelm. Und die Aktion hat einen ernsten Hintergrund: Arbeiten, die nicht rechtzeitig fertig werden, können schließlich sogar dazu führen, dass Studienabschlüsse nicht erlangt werden. Doch so weit muss es nicht kommen, ist man sich an der ULB sicher und hat ein Angebot zusammengeschnürt, mit dem man helfen will – den Studierenden, die am Anfang ihrer Arbeit stehen ebenso wie den Nachwuchsakademikern, bei denen die Zeit schon drängt.