Campus Velbert/Heiligenhaus : Jörg Frochte wird Vizepräsident der Hochschule Bochum

Heiligenhaus/Bochum Prof.Dr. Jörg Frochte ist Experte für Künstliche Intelligenz, lehrt am Campus Velbert/Heiligenhaus. Jetzt rückt er parallel in die Hochschulleitung auf.

(RP/köh) Der Stabwechsel im Präsidium der Hochschule Bochum erfolgte online: Mit dem Film präsentierte das Haus in Pandemie-Zeiten die Amtsübergabe von Prof. Dr. Jürgen Bock an Prof. Dr. Andreas Wytzisk-Arens. Neuer Vizepräsident ist der in Heiligenhaus lehrende Experte für Künstliche Intelligenz,.Prof. Jörg Frochte.