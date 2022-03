Medizin der Zukunft : Wie die Uni-Klinik die Medizin digitalisiert

Düsseldorf Beim groß angelegten Forschungsprojekt „Giga for Health“ liegen erste Ergebnisse vor. So gab es eine erste Tumoroperation, die mit Hilfe von „Mixed-Reality“-Brillen und einer Simulation des Patienten vorbereitet wurde.

Die Reise in den Kopf des Patienten beginnt. Zu sehen ist er mit Hilfe einer Spezialbrille, die ihn als Simulation dreidimensional erscheinen lässt. Auch der Tumor ist deutlich zu erkennen, den es zu operieren galt. Mit einer so genannten „Mixed-Reality“-Brille vor den Augen erklärt Majeed Rana, Leitender Oberarzt an der Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie, am Mittwoch in der Uni-Klinik, welche Vorteile das neue Verfahren mit sich bringt. Am Eingriff beteiligte Kollegen konnten ihre Analyse gleichzeitig am Modell vornehmen und absprechen. Eine „neue Tiefe der Vorbereitung“ sei möglich gewesen. „So konnten wir besser sehen, mit welchem Sicherheitsabstand im gesunden Gewebe um den Tumor herum operiert werden musste.“ Rana demonstriert zudem, wie die anschließende Transplantation mit Gewebe aus dem Bein des Patienten in der Simulation durchgespielt werden konnte. Und noch einen Vorteil nennt der Professor. Mit einer erneuten Simulation – stets auf Grundlage einer Computertomografie – sei der Erfolg der Operation nachvollziehbar. „Der Patient kann sehen, ob die OP wie geplant verlaufen ist. In diesem Fall hatten wir nur eine Abweichung von 1,5 Millimetern. Wir konnten also sehr genau arbeiten.“