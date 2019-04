Ersatzverkehr mit Bussen : Bahnstrecke bei Dortmund wegen vier Bombenentschärfungen gesperrt

Dortmund Auf der Bahnstrecke zwischen Dortmund und Herdecke fallen am Donnerstag wegen der Entschärfung von vier Fliegerbomben Züge aus. Das teilte die Deutsche Bahn mit.

Drei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg waren am Dienstag in einer Kleingartenanlage nahe der Bahnstrecke entdeckt worden. Ein weiterer Blindgänger wurde am Donnerstagmorgen gefunden.