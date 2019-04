Feuer in Herford : Haus brannte 24 Stunden lang - Bewohnerin weiter vermisst

Feuer in Herford

Auch nach 24 Stunden ist der Brand im Herforder Hochhaus noch nicht gelöscht. Das Foto ist am Mittwochnachmittag aufgenommen worden. Foto: dpa/Polizei Herford

Herford Seit Mittwochmorgen brennt in Herford ein mehrstöckiges Wohnhaus mit Senioren-Wohnungen. Nach 24 Stunden konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Eine 72-jährige Bewohnerin wird weiterhin vermisst.

Noch in der Nacht waren immer wieder kleine Brandnester entstanden. Das fünfstöckige Gebäude gilt mittlerweile als einsturzgefährdet, die Suche nach der vermissten 72 Jahre alten Bewohnerin gestaltet sich schwierig. Man habe die Wohnung der Frau noch nicht betreten können, hieß es von einer Sprecherin der Feuerwehr.

Das Feuer in dem fünfstöckigen Wohnhaus war am Mittwochmorgen ausgebrochen. Fünf Bewohner erlitten Rauchvergiftungen und wurden in Krankenhäuser gebracht, ebenso zwei Feuerwehrleute mit Erschöpfungserscheinungen.