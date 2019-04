Auch Düsseldorf betroffen : Zugausfälle durch Warnstreik bei der Eurobahn

Düsseldorf Seit 3 Uhr wird bei der Eurobahn wieder gestreikt. Betroffen sind diesmal unter anderem Züge in Ostwestfalen, aber auch der RE 3 von Düsseldorf nach Hamm. Wie lange der Ausstand dauern wird, teilte die Gewerkschaft nicht mit.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat zu einem Warnstreik bei der Eurobahn in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Betroffen sind seit dem frühen Morgen mehrere Standorte, wie die EVG in der Nacht mitteilte. In Rahden, Detmold/Lemgo, Hamm, Rheda-Wiedenbrück und Bielefeld werden der EVG zufolge ab 3 Uhr Züge des Unternehmens ausfallen. Laut Eurobahn-Website ist außerdem der RE 3 von Düsseldorf nach Hamm durch das nördliche Ruhrgebiet betroffen. Auch in den Werkstätten werden die Kollegen vorübergehend die Arbeit niederlegen. Wann der Ausstand enden soll, war zunächst nicht klar.