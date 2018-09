Sperrung der Bahn-Strecke Essen-Duisburg in Herbstferien 2018

Duisburg Bahnfahrer im Ruhrgebiet müssen sich in den Herbstferien wieder auf Umleitungen, Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Eine zentrale Strecke wird gesperrt, weil gebaut und repariert wird. Wann die Sperrung beginnt und welche Bahnhöfe betroffen sind, haben wir hier zusammengestellt.

Bahnreisende im Ruhrgebiet müssen sich in den Herbstferien mal wieder in Geduld üben. Grund ist die erneute Vollsperrung der Hauptstrecke zwischen Essen und Duisburg wegen Bauarbeiten. Die Bahn setzt dabei wie schon an Ostern auf Umleitungen und Bus-Ersatzverkehr. Die Sperrung wegen Bauarbeiten beginnt am 12. Oktober um 23.00 Uhr. Sie soll am 29. Oktober um 4.00 Uhr enden. Einige Züge fallen auch aus.