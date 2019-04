Landgericht Düsseldorf : Häftlinge helfen bei Party von Gerichts-Präsident

Im Gebäude des Land- und Amtsgerichts Düsseldorf feierte der Landgerichtspräsident seinen Geburtstag. Häftlinge halfen beim Aufbau. Foto: dpa, privat (2)

Düsseldorf Der Präsident des Düsseldorfer Landgerichts hat für den Auf- und Abbau seiner Feier zum 60. Geburtstag Häftlinge beschäftigt. Seiner Ansicht nach handelte es sich um „eine dienstliche Veranstaltung“. Der Bund der Steuerzahler übt daran scharfe Kritik.

Von Wulf Kannegießer

Kritik aushalten muss derzeit der Präsident des Düsseldorfer Landgerichts nach seiner Gala-ähnlichen Geburtstagsfeier vom vergangenen Freitag. Zum 60. hatte Bernd Scheiff rund 300 handverlesene Gäste ins eigens dafür aufwändig geschmückte Foyer des Justizzentrums Düsseldorf geladen – und hatte den Auf- und Abbau für jene Party durch Bedienstete seiner Behörde während ihrer Dienstzeit durchführen lassen.

Auch Strafgefangene aus dem offenen Vollzug, die der Hausverwaltung des Gerichts zugeteilt sind, durften mit anpacken. Scheiff erklärte, der Sach- und Personaleinsatz sei üblich und gerechtfertigt, da es sich um „eine dienstliche Veranstaltung“ gehandelt habe. Das sieht Heinz Wirz, NRW-Chef im Bund der Steuerzahler, anders: „Das scheint mir wohl nicht tragbar zu sein. Was hat denn ein Geburtstag eines Behördenleiters mit seinen Dienstpflichten zu tun?“

Das wirft weitere Fragen auf: Gilt ein runder Geburtstag eines Behörden-Chefs stets als Anlass für eine dienstliche Feier – und kann deshalb bedenkenlos mithilfe von öffentlich Bediensteten während der Dienstzeit organisiert werden? Gerichtspräsident Scheiff findet: Alles gerechtfertigt, auch unter Einsatz von Strafgefangenen.

Zugleich ist der Düsseldorfer Gerichts-Chef hier nach dem Hybrid-Prinzip verfahren: Während er die Auf- und Abräumarbeiten durch Landesbedienstete „auf freiwilliger Basis“ für absolut gerechtfertigt hält, habe er laut einer Gerichtssprecherin die komplette Verköstigung seiner Gäste samt Kellnerdienst aus eigener Tasche beglichen – und auch den Auftritt der Düsseldorfer Richterband Erste Instanz.

Den NRW-Chef im Bund der Steuerzahler stimmt das kaum milder. Heinz Wirz will jetzt wissen, was allein der Personaleinsatz der Justizbehörde den Steuerzahler gekostet hat. Dazu gibt es vom Landgericht aber keine Angaben. Es wäre zu aufwändig, jetzt herauszurechnen, wie viele Überstunden zum Beispiel bei der Wachtmeisterei für die Präsidenten-Fete von 18 Uhr abends bis 3 Uhr morgens (planmäßiges Ende) angefallen sind, so eine Gerichtssprecherin.

Der Bund der Steuerzahler stellte dazu gestern aber fest: Egal, in welcher Höhe die Sach- und Personalkosten der Scheiff-Party jetzt auf Bürgerinnen und Bürger abgewälzt werden – „die Veranstaltung kam nicht der Allgemeinheit zu Gute“.

So hatte LG-Chef Scheiff nach eigenen Angaben nur eine handverlesene Führungsriege der NRW-Justiz freigehalten: Die Chefs aller Gerichte in Düsseldorf sowie Amtsgerichte aus dem weitläufigen LG-Bezirk seien dabei gewesen, Vertreter von Oberlandesgericht (OLG) und NRW-Justizministerium, kommunaler Behörden, der Anwaltschaft, Notare und der lokalen Presse. „Weiterhin haben auch Mitglieder der Familie des Präsidenten an der Veranstaltung teilgenommen“, so die Gerichtserklärung.

Eine klare Definition, ob eine geschlossene 300-Personen-Party als „dienstliche Feier“ gelten kann, findet sich nirgendwo. Nur der Bundesfinanzhof (BFH) hatte per Urteil vom 8.7.2015 (Az: IV R 46/14) mal eine schmale Linie gezogen. Demnach könnten Kosten einer betrieblichen Geburtstagsfeier trotz des vornehmlich privaten Anlasses in vollem Umfang als Werbungskosten absetzbar sein – wenn ein klarer Zusammenhang zwischen dem Anlass und den Einkünften besteht.

Beim Salär eines Landgerichtspräsidenten müsste das unproblematisch sein. Nur gilt dann aber auch: Neben dem Geburtstag als Anlass müsse es laut BFH weitere, berufsbezogene Gründe geben, wie das berufliche Netzwerk auszubauen oder das Betriebsklima zu pflegen. Nach Ansicht des BFH dürften die Gäste nur aus dem „betrieblichen Umfeld“ stammen. Familie und Freunde müssten draußen bleiben.

Und klar gegen eine Anerkennung als „betriebliche Feier“ spricht laut Bundesfinanzhof, wenn Vertreter aus Politik, Presse oder andere externe Repräsentanten eingeladen werden. Nach Lesart des Düsseldorfer Gerichtspräsidenten ändert das nichts an seiner Definition, es habe sich um eine „dienstliche Feier“ gehandelt – zu der die Bürger als Steuerzahler ungefragt ihren Obolus beitragen.

Konkret dagegen etwas unternehmen kann der Steuerzahler nicht. Theoretisch könnte der Landesrechnungshof (LRH) vom Landgerichtspräsidenten jetzt Auskünfte über behördliche Aufwendungen zu der Feier verlangen.