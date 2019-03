Zwischen Düsseldorf und Neuss: Bahnstrecke wird vorübergehend gesperrt

Neuss Bahnreisende müssen im April und Mai auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Neuss Hauptbahnhof mit Einschränkungen rechnen. Ein Überblick.

Insgesamt pendeln täglich 15.049 Menschen aus Neuss zu Arbeitsplätzen in Düsseldorf. Das geht aus der Studie „Wo(hin) die Arbeit ruft“ hervor, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein Ende Januar vorgelegt hat. Hinzu kommen täglich 7101 Personen, die in Düsseldorf wohnen und zur Arbeit nach Neuss pendeln. Viele Berufspendler nutzen die Bahn und müssen sich angesichts der Baumaßnahme auf längere Fahrtzeiten einstellen – oder auf andere Verkehrsmittel wie das Auto umsteigen. Das bedeutet, dass auch mit volleren Straßen gerechnet werden muss.

Verkehrsverbund Der VRR erarbeitet ein Ersatzkonzept und will es in Kürze vorlegen.

Hintergrund für die Einschränkungen im Schienenverkehr ist der Neubau eines Regionalbahnsteigs in Düsseldorf-Bilk. Die erste Bauphase hat im Februar begonnen, die zweite startet im April. Geplant ist, neben dem S-Bahn-Haltepunkt in Bilk einen Regionalhalt einzurichten. Damit sollen Reisende in Zukunft von dort aus direkt mit Zügen des Regionalverkehrs in Richtung Grevenbroich, Dortmund, Aachen oder Venlo fahren können. Außerdem soll die Anbindung an die sogenannte Wehrhahnlinie optimiert werden. Die Carlstadt, Bilk-Süd mit der Uniklinik und der Hafen sollen dann schneller mit dem Zug erreicht werden können. Der neue Bahnsteig wird auf einer Länge von 215 Meter errichtet. Insgesamt soll das Projekt in fünf Bauphasen realisiert werden. Die Bahn rechnet mit einer Gesamtbauzeit von zwei Jahren. Unter anderem werden Stützwände errichtet, rund 2250 Meter Gleis und neun Weichen werden neu gebaut beziehungsweise verlegt. Außerdem müssen 46 Oberleitungsmasten erneuert, die Leit- und Sicherungstechnik muss angepasst werden.