Fehlende Funkmasten : Kein Netz? - NRW hat rund 14.000 Funklöcher

Der Hinweis „kein Netz“ erscheint in manchen Gegenden in NRW. Foto: Inga Kjer / dpa

Düsseldorf Das Gespräch über das Mobiltelefon bricht ab, das Surfen im Netz klappt nicht. Der Grund: Man steckt in einem Funkloch. In Nordrhein-Westfalen sind diese Verbindungslücken ungleich verteilt.

Reuther hatte wissen wollen, wie viele sogenannte Rasterzellen zur Erfassung der Mobilfunkabdeckung in NRW in die Kategorie „kein Netz“ fallen. Der Antwort zufolge gibt es in NRW rund 14.000 Funklöcher über bewohntem Gebiet. Das entspricht rund 2,6 Prozent aller etwa 546.000 Mobilfunk-Rasterzellen in NRW. Als Rasterzellen ohne Mobilfunkverfügbarkeit wurden solche ausgewertet, in denen weniger als 50 Prozent der Haushalte mit 3G und 4G versorgt sind.