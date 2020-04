Etwa in Roderbirken : Telekom will Funklöcher schließen

In Roderbirken mit seiner Klinik soll der Mobilfunk-Empfang bald besser werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Vielerorts surfen Menschen in Leichlingen bald nicht nur kostenlos, Funklöcher in Roderbirken und um die Feuerwehr Oberschmitte herum könnten zudem der Vergangenheit angehören, stellen städtische Wirtschaftsförderung und Telekom in Aussicht.

Von Stefanie Sandmeier

Handy-Gespräche, die nicht zu Ende geführt werden können oder das nicht enden wollende Laden einer Internetseite – auch in Leichlingen ist das Mobilfunknetz noch optimierungsfähig. Nach wie vor gibt es wie etwa in Roderbirken Funklöcher, die allerdings bald der Vergangenheit angehören könnten. Wie die städtische Wirtschaftsförderin Myrjam Passing bestätigte, soll Leichlingen in diesem Jahr im Zuge des Programms „Wir jagen Funklöcher“ Berücksichtigung finden, das die Deutsche Telekom ausgerufen hat. Bürger dürfen hoffen, dass in absehbarer Zeit störungsfreier telefoniert werden kann. „Wir sind bei den Gewinnern dabei“, bestätigt Stadtsprecherin Ute Gerhards. Auch die Telekom verkündete Leichlingen als eine der 50 ausgewählten Kommunen.

Das rheinland-pfälzische Vielbach und das bayerische Dettelbach sind die ersten Gemeinden, die den Prozess von der Bewerbung bis zur Einschaltung durchlaufen haben. Wegen des großen Zuspruchs hat das Unternehmen nachgelegt und verdoppelt die Zahl der Gemeinden, die mit einem LTE-Mobilfunkmast ausgestattet werden. „In den nächsten 50 Kommunen wollen wir trotz Coronakrise noch in diesem Jahr mit dem Mastbau beginnen“, kündigte Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland an.

Info Die nächsten Schritte bei der Umsetzung So geht es weiter Die Funknetzplaner der Telekom haben die vorgeschlagenen Standorte vorab auf Tauglichkeit geprüft. Im nächsten Schritt wird in Vor-Ort-Begehungen festgestellt, ob die Standorte tatsächlich nutzbar sind. Verläuft auch dieser Termin erfolgreich, wird ein Anmietvertrag aufgesetzt und unterschrieben. Im letzten Schritt wird der Standort gebaut.

Leichlingen ist dabei – und zwar gleich mit zwei Standorten: Roderbirken und der Feuerwache Oberschmitte. Der Rat hatte sich im vergangenen Jahr für eine Bewerbung ausgesprochen und Ende November die Unterlagen dafür eingereicht. Die Aktion richtet sich an Kommunen, die bislang beim Mobilfunk-Ausbau zu kurz gekommen sind. Ein Kriterium ist dabei ein schlechter oder nicht vorhandener LTE-Empfang.

Als Vorbereitung für die Bewerbung hat die Verwaltung Gebiete aufgelistet, die schlechte Mobilfunkversorgung aufweisen. Vor allem die Stadtteile Bennert, Bergerhof, Oberwietsche, Roderbirken, Wersbach und Wietsche sind davon betroffen, hieß es damals in der Vorlage. In einem weiteren Schritt wurden Standorte für mögliche Mobilfunkmasten ermittelt: Dabei kamen die Gebäude der freiwilligen Feuerwehren in Oberschmitte sowie die Klinik Roderbirken in Frage.

Diese hat die Telekom nun ausgesucht. Erste Vorgespräche haben stattgefunden. Klinik und Feuerwehr seien informiert. Bei Ortsbegehungen Anfang April sollte die Umsetzung geprüft und besprochen werden. „Dabei muss unter anderem geklärt werden, wo Kabel verlegt und Funkmasten genau gesetzt werden“, sagt der städtische Breitbandbeauftragte Reiner Pliefke. „Leider mussten die Termine wegen der Corona-Beschränkungen erstmal auf Eis gelegt werden“, sagt Passing, die aber zuversichtlich ist, noch in diesem Jahr Vollzug melden zu können.

Nach Angaben der Telekom bewarben sich 539 Kommunen um einen LTE-Mobilfunkmast – allein 95 aus Nordrhein-Westfalen. Üblicherweise sucht die Telekom potenzielle Standorte und geht dann auf die Kommunen zu. Lehnen diese den Standort ab, wiederholt sich der Prozess und dauert so manchmal Jahre. Bei „Wir jagen Funklöcher“ waren die Kommunen aufgefordert, selbst aktiv zu werden: Für die Bewerbung waren ein Gemeinderatsbeschluss und mindestens ein Standortvorschlag Voraussetzung.

Die Stadt hatte sich 2019 offiziell beworben. Im übrigen genauso wie für die Aktion „WIFI4EU“ – freies WLan für Städte und Gemeinden, ein EU-Förderprogramm, das Kommunen beim Aufbau von öffentlichen WLan-Netzen unterstützen möchte. Im Oktober vergangenen Jahres erhielt die Stadt den Zuschlag und somit die Zusage über einen 15.000 Euro-Gutschein. Die Vorarbeiten dafür laufen. Wie Passing erklärt, erstellt „NetCologne“ hierfür ein Gesamtangebot in Zusammenarbeit mit einem lokalen Elektriker, die Abrechnung erfolgt direkt zwischen dem Mobilunternehmen und der EU. Die laufenden Kosten der Anschlüsse übernimmt die Stadt. „Über die genauen Schaltungsintervalle – etwa, ob das WLan tagsüber an und nachts womöglich nur begrenzt verfügbar ist – wird noch beraten, weil wir uns noch in der Planungsphase befinden.“

Acht „HotSpots“ wurden bereits ausgewählt. Das sind der Bahnhof Leichlingen, das Rathaus, der Marktplatz und Sportplatz Witzhelden, der Sportplatz Balker Aue, das Kinder- und Jugendzentrum Brückerfeld und das Alte Rathaus beziehungsweise Busbahnhof/Alter Stadtpark. „Die Stadt möchte den Bürgern an den beliebtesten Orten schnelle, hochwertige und modernste WLan-Technologie kostenfrei zur Verfügung stellen, um die Lebensqualität und Attraktivität des Wohn- und Arbeitsortes weiter zu steigern“, sagt Passing.