Serie Fit bleiben (14) : So stärkt man Po und Oberschenkel

Mönchengladbach Die Rheinische Post und das Bildungswerk des Stadtsportbundes (SSB) geben in unserer Serie Tipps, wie man sich daheim sportlich betätigen kann. Diplomsportwissenschaftlerin Barbara Stand zeigt einfache Übungen mit Alltagsgeräten.

„Wir kräftigen heute Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur mit Kniebeugen. Die Übung gestalten wir mit Hilfe eines Stuhls so, dass sie von den meisten Menschen gefahrlos durchgeführt werden kann. Bei Variante 1 stellen wir uns mit einem Abstand von einer Armlänge hinter den Stuhl, Füße sind hüftbreit und leicht nach Außen gedreht, der Körper ist aufgerichtet und die Arme werden leicht vorgenommen, so dass sich die Hände in der Nähe der Stuhllehne befinden. Wenn wir jetzt in die Kniebeuge gehen, haben wir die Sicherheit, zur Not die Stuhllehne greifen zu können.